Apple представила новые устройства

Компания Apple анонсировала ряд новых устройств, среди которых обновленные процессоры, Mac mini и новій MacBook Pro на базе M2 Pro и M2 Max.

Об этом сообщает The Verge.

Вместо классической презентации компания опубликовала обычные пресс-релизы.

Новые процессоры M2 Pro и M2 Max

M2 Pro:

Можно сконфигурироваТЬ 19 ядрами;

40 миллиардов транзисторов, что почти на 20% больше, чем в M1 Pro;

Пропускная способность — до 200 ГБ/с;

ОЗУ — до 32 ГБ;

Скорость обработки увеличилась на 30%;

Компиляция кода в Xcode до 2,5 раз быстрее по сравнению с Intel.

M2 Max:

Состоит из 67 миллиардов транзисторов;

Пропускная способность — до 400 ГБ/с;

ОЗУ — до 96 ГБ.

Два движкакодирования видео и два движка ProRes, что в два раза увеличивает кодирование.

Mac mini:

Процессор: 8-ядерный Apple M2 с 10-ядерным GPU или 10-ядерный Apple M2 Pro с 16-ядерным GPU;

Память: 8/16 ГБ оперативной, 256/512 ГБ постоянной;

ОС: macOS Ventura;

Связь: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3;

Порты: 2 × Thunderbolt 4 (M2) или 4 × Thunderbolt 4 (M2 Pro); 2 × USB-A, HDMI, RJ-45, аудиоджек;

Весит 1,18 кг (M2) или 1,28 кг (M2 Pro).

Версию с M2 можно расширить до 24 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ накопителя, версию с M2 Pro — до 32 ГБ ОЗУ и до 8 ТБ основной.

В Apple заявили, что M2 обгоняет модель Mac mini с Intel Core i7 до 22 раз в задачах машинного обучения в фоторедакторе Pixelmator Pro.

Цены:

Mac mini (M2, 8+256 ГБ) — $599;

Mac mini (M2, 8+512 ГБ) — $799;

Mac mini (M2 Pro, 16+512 ГБ) — $1299.

Новый MacBook Pro на базе M2 Pro и M2 Max

Была увеличена автономность. Так 14-дюймовая версия проработает до 18 часов при просмотре видео, а 16-дюймовая — ~22 часов;

Ноутбуки теперь поддерживают стандарт Wi-Fi 6e, благодаря чему пропускная способность интернета увеличится в два раза при условии нужного роутера;

HDMI поддерживает подключение к 8K-мониторам;

Возможность выбрать до 8 ТБ постоянной и 96 ГБ ОЗУ.

Цены:

MacBook Pro 14,2″ M2 Pro (16+512 ГБ) — $1999;

MacBook Pro 14,2″ M2 Max (32 ГБ+1 ТБ) — $3099;

MacBook Pro 16″ M2 Pro (16+512 ГБ) — $2499;

MacBook Pro 16″ M2 Pro (32 ГБ+ 1 ТБ) — $3499.

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