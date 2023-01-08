Apple готова выпустить недорогие наушники AirPods Lite

По предварительной информации, наушники AirPods Lite будут стоить менее 130 долларов.

Компания Apple намерена сделать свои наушники более дешевыми, чтобы составить конкуренцию более дешевым беспроводным наушникам.

Об этом сообщает china-review.

Аналитик Haitong International Джефф Пу выяснил, что Apple в настоящее время работает над созданием абсолютно нового поколения наушников под названием AirPods Lite.

По полученной Джеффом Пу инсайдерской информации, в компании ожидают резкого спада спроса на AirPods. Сокращение поставок, по предварительным расчетам, упадет с 73 миллионов до 63 миллионов всего за год. Слабый спрос в компании связывают с падением пользовательского интереса к AirPods 3 и невозможностью запустить в производство новую модель AirPods в 2023 году.

Пока остается загадкой, какие возможности и функции добавят в новые AirPods Lite, но основная цель — это создание конкурентноспособного «продукта с более низкой ценой».

Джефф Пу проанализировал изменение ценовой политики Apple: он ожидает, что стоимость AirPods 2 опустится до 130 долларов, а на AirPods 3 цена будет в пределах 170 долларов. Соответственно, наушники AirPods Lite должны стоить менее 130 долларов.

Ранее Курсор сообщал, что Apple вынуждена снижать цены из-за низких продаж iPhone 14. Компания Apple рассматривает возможность снижения цен на новую модель на 100 долларов.

Также мы сообщали, что эксперты назвали худший продукт Apple в 2022 году.