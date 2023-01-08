Apple готова выпустить недорогие наушники AirPods Lite

Компания Apple намерена сделать свои наушники более дешевыми, чтобы составить конкуренцию более дешевым беспроводным наушникам.
Об этом сообщает china-review.
Аналитик Haitong International Джефф Пу выяснил, что Apple в настоящее время работает над созданием абсолютно нового поколения наушников под названием AirPods Lite.
По полученной Джеффом Пу инсайдерской информации, в компании ожидают резкого спада спроса на AirPods. Сокращение поставок, по предварительным расчетам, упадет с 73 миллионов до 63 миллионов всего за год. Слабый спрос в компании связывают с падением пользовательского интереса к AirPods 3 и невозможностью запустить в производство новую модель AirPods в 2023 году.
Пока остается загадкой, какие возможности и функции добавят в новые AirPods Lite, но основная цель — это создание конкурентноспособного «продукта с более низкой ценой».
Джефф Пу проанализировал изменение ценовой политики Apple: он ожидает, что стоимость AirPods 2 опустится до 130 долларов, а на AirPods 3 цена будет в пределах 170 долларов. Соответственно, наушники AirPods Lite должны стоить менее 130 долларов.
Ранее Курсор сообщал, что Apple вынуждена снижать цены из-за низких продаж iPhone 14. Компания Apple рассматривает возможность снижения цен на новую модель на 100 долларов.
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