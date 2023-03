Apple презентовала новый iPhone: названа стоимость

Компания Apple презентовала новый цвет iPhone 14 и iPhone 14 Plus – ярко-желтый, а вот модели 14 Pro и 14 Pro‌ Max новую расцветку почему-то не получили.

Смартфон в новом цвете уже могут купить жители США по обычной стоимости – от 799 долларов iPhone 14 и от 899 долларов iPhone 14 Plus. Жителям других стран нужно подождать до 10 и 14 марта.

Таким образом любители «яблочной» техники могут купить iPhone 14 и 14 Plus в шести цветах: Синий, Пурпурный, Полночь, Звездный свет, Product (красный) и Желтый. Это не первый смартфон от Apple, появившийся в желтом цвете iPhone 11, iPhone XR и iPhone 5C.

The iPhone 14 and iPhone 14 Plus are now available in Yellow!

Pre-order starting March 10 and available on March 14. Will you buy one? pic.twitter.com/N10der9U1W

— Apple Hub (@theapplehub) March 7, 2023