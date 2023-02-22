Нераспакованный iPhone первого поколения продали с аукциона за баснословную сумму

iPhone первого поколения 2007 года, который никогда не использовался и все еще находился в заводской упаковке, продали на аукционе в воскресенье за ​​63 356,40 долларов.

По данным CNN, устройство продали более чем в 100 раз дороже его первоначальной розничной цены. Первый iPhone, который в то время продавался по цене 599 долларов, имеет 3,5-дюймовый экран с 2-мегапиксельной камерой, а также варианты хранения на 4 ГБ и 8 ГБ, доступ в Интернет и iTunes. В нем нет магазина приложений, он работает в сети 2G и доступен только в сети AT&T.

Онлайн-торги на этот телефон начались ранее в этом месяце с 2500 долларов, и десять покупателей боролись за право заполучить этот iPhone. Известно, что победителем стал «человек из США».

«Первоначальный iPhone первого выпуска в заводской упаковке считается ценным активом среди коллекционеров высокого класса», — говорится в сообщении аукционного дома.

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