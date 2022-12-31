Apple вынуждена снижать цены из-за низких продаж iPhone 14

Неожиданно низкий спрос на новое поколение iPhone 14 оказался слабее, чем ожидали в Apple, по ряду объективных причин.

Как сообщает издание MacRumors.

В связи с недостаточными показателями финансовой прибыли Apple намерена пересмотреть линейку будущих смартфонов iPhone 15 и ценовую политику по ней.

По поступившей информации, Apple снизит цены на новое поколение младших моделей iPhone. Сумма скидки составит 100 долларов. При стоимости iPhone 14 Plus в 899 долларов, цена iPhone 15 Plus составит 799 долларов.

Есть также возможность, что цена снизится и на базовую модель iPhone 15. Тогда он вполне может быть оценен не в 799, а в 699 долларов.

Еще одна стратегия развития iPhone 15 предполагает уменьшение разрыва между ценой базового iPhone и iPhone серии Pro. Это могли бы осуществить за счет выреза Dynamic Island, который получат iPhone 15 и 15 Plus. Это сделает смартфоны 15 серии более похожими друг на друга.

Apple заявляла, что в 2023 году расширит модельный ряд своих смартфонов, удивив более дорогой моделью iPhone 15 Ultra. Ее стоимость, вероятно, будет стартовать с 1299 долларов. Из люксовых преимуществ ее будут отличать титановая задняя панель, перископный телеобъектив и более быстрого порт USB-C.

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