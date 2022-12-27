Эксперты назвали худший продукт Apple в 2022 году

Специалисты отметили, что этот девайс просто нет смысла покупать.

Продукция Apple считается одной из самых лучших и качественных в мире, но среди товаров, предлагаемых компанией есть те, которые невысоко ценятся специалистами. В текущем году самым худшим «яблочным» гаджетом был признан MacBook Pro.

Об этом пишет Digital Trends.

Эксперты отметили, что этот девайс не должен назваться Pro, то есть относится к категории устройств, предназначенных для профессиональной аудитории. В первую очередь, специалисты подчеркнули, что дизайн MacBook Pro не менялся в решениях компании уже более шести лет, а еще он работает на M2 – том же чипе, который получил ультрабук MacBook Air. То есть, эти устройства практически одинаковы по производительности, но MacBook Air продается за 1199 долларов, а вот MacBook Pro — 1299 долларов.

В Digital Trends подчеркнули, что в линейке MacBook, этот гаджет просто нет смысла покупать.

«Курсор» писал ранее, что аналитики компании World Brand Lab ежегодно представляют рейтинг самых влиятельных брендов в мире. В текущем году лидерство досталось американской корпорации Apple, которая специализируется на производстве iPhone, iPad, iMac, MacBook и другой продукции.

Еще мы писали, что компания Apple работает над iPhone SE четвертого поколения, но, вероятно, что пользователи не дождутся новых бюджетных смартфонов.