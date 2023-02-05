Астрономы нашли планету, на которой может существовать жизнь

Человечество всегда пыталось познать космос и найти жизнь где-то за пределами нашей звездной системы. Так мы бы не чувствовали себя такими одинокими.

Ученые считают, что только открытая экзопланета может быть достойной поиска признаков жизни. Был проведен специальный анализ, под руководством астронома Дианы Коссаковски из Института астрономии Макса Планка, в ходе которого описали планету, вращающуюся вокруг своей родной звезды, красного карлика Wolf 1069, в зоне обитания.

Подробнее об этом информирует сайт portaltele.com.ua.

Прежде всего следует отметить, что экзопланета — эта планета вне Солнечной системы, ведь наши планеты, которые вращаются вокруг Солнца, не приспособлены для жизни.

Так вот зона обитания включает в себя расстояния вокруг звезды, на которых на поверхности планеты может существовать жидкая вода. Кроме того, планета под названием Wolf 1069b обладает такой же массой, как и наша Земля. По всей вероятности, эта планета является скалистой, и на ней может находиться атмосфера. Это же и делает планету самой благоприятной из всех ранее известных планет, на которых может существовать жизнь.

На расстоянии 31 световой год Wolf 1069 b является шестой ближайшей планетой по массе Земли в зоне обитания вокруг своей звезды. Он принадлежит к небольшой группе объектов, таких как Проксима Центавра b и Trappist-1 e, являющиеся кандидатами для поиска биосигнатур — последствий жизнедеятельности живых организмов. Однако пока точно изучить эти предположения не представляется возможным из-за отсутствия необходимых астрономических аппаратов. Ученые уверены, что следует ждать как минимум 10 лет до реализации данного исследования.

Ранее «Курсор» информировал, что какие страны хотели присвоить себе небесные просторы. Восемь стран, которые не имеют развитой космической программы, решили установить контроль над территориями космоса над своими землями.

Напоминаем, что ученые рассказали о странном «призрачном свете» в космосе. Исследователи определили, что в Солнечной системе наблюдается переизбыток загадочного света.