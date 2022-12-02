Контроль над космосом: какие страны хотели присвоить себе небесные просторы

Восемь стран, которые не имеют развитой космической программы, решили установить контроль над территориями космоса над своими землями.

В настоящее время Договор по космическому пространству декларирует, что космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами.

Однако несколько стран ранее пытались установить суверенитет над космическим пространством над их территориями, пишет Музей фактов.

Бразилия, Колумбия, Кения, Индонезия, Уганда, Эквадор, Конго и Заир попытались законодательно присвоить себе космические территории. Они подписали соглашение о распространении суверенитета на пространство космоса, которое находится над их территориями.

В Колумбии пошли еще дальше, закрепив это соглашение в Конституции страны.

В итоге эта Декларация стран не была признана не только Организацией объединенных наций, но также ни одной страной с развитой космической программой.

Теперь законы в космосе регулируются с помощью международных договоров. Основной — это так называемый Договор о космосе, подписанный в 1967 году. В нём обозначены два важных принципа:

космос является демилитаризованной зоной, то есть в открытом космосе нельзя размещать оружие массового уничтожения;

космическое пространство и небесные тела (и все ресурсы, с ними связанные) являются общечеловеческим достоянием — а значит, не могут быть присвоены одним государством или частным лицом.

Договор подписан 102 странами.

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