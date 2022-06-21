Беларусь и россия лишены доступа к Большому адронному коллайдеру

В связи с международным отчуждением россии и ее приспешников от цивилизованного мира, российские и белорусские ученые вынуждены будут вернуться в каменный век.

Беларусь и россию* исключили из центра доступа к Большому адронному коллайдеру в ответ на обращение украинских ученых.

Об этом сообщили в Европейской организации по ядерным исследованиям.

Перед этим был временно ограничен доступ для этих стран к центру исследований, в связи с санкциями западных стран после вторжения россии в Украину и поддержки ее действий со стороны Беларуси.

«ЦЕРН был создан после Второй мировой войны, чтобы объединить нации и людей для мирного занятия наукой… Основные ценности организации всегда основывались на трансграничном научном сотрудничестве, однако агрессия одной страны против другой противоречит этим ценностям», — заявили в Европейской исследовательской организации.

По условиям ранее заключенных договоров, сотрудничество будет полностью прекращено только в 2024 году, то есть после окончания действия предварительных соглашений. Но уже сейчас российские и белорусские ученые практически не имеют доступа к научным исследованиям в ЦЕРН.

Ранее «Курсор» писал, что россия заявила о подготовке резолюции ООН, осуждающей Израиль.

Также мы сообщали, что между Казахстаном и россией назревает международный конфликт. Казахстан заблокировал на своей территории 1700 вагонов с российским углем. Это стало ответом на действия россии* по остановке отгрузки нефти из Казахстана через порт в Новороссийске (основной маршрут для транспортировки казахстанской нефти в Европу).

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!