Беспилотный катер создает карту дна Тихого океана

Робот-катер проведет сбор фотографий дна океана возле кратера вулкана после извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, что позволит проанализировать эти фото и оценить сейсмическую активность.

Аппарат без людей, 12-метровый катер-беспилотник с дистанционным управлением, способен считывать информацию о характере дна океана, собирать изображения с 10 камер и затем транслировать их в центр сбора информации.

Беспилотник Maxlimer сейчас направлен в Тихий океан, где должен сфотографировать морское дно и нанести на карту вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай после мощного извержения. О проекте сообщило издание BBC News.

Робот-аппарат произведен британской компанией Sea-Kit International.

Сейчас Maxlimer прибыл в Королевство Тонга и работает около кальдеры (кратера) вулкана Тонга, помогая в разработке карт морского дна. Этот проект организован новозеландским Национальным институтом водных и атмосферных исследований. Финансовая поддержка проекта осуществляется японским фондом Nippon.

Сложно переоценить важность данных исследований. К примеру, уже сейчас, благодаря полученным фото, стало понятно, что вулканическая активность региона продолжается.

Оценка кальдеры и дна океана вокруг вулкана предоставит важную информацию исследователям и ученым-сейсмологам в Тонге. Эти знания будут бесценны для властей Тонга при подготовке к будущим возможным извержениям вулкана.

Ранее «Курсор» писал про химический прорыв: кислород извлекается из воды с помощью магнитов.

Также мы информировали, что NASA показало потенциальные регионы для высадки астронавтов на Луне.