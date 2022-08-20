NASA показало потенциальные регионы для высадки астронавтов на Луне

В каждом регионе есть несколько потенциальных посадочных площадок для Artemis III, которая станет первой из миссий, доставившей экипаж на поверхность спутника Земли.

В ходе подготовки к отправлению астронавтов на Луну в рамках миссии Artemis III Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) определило 13 возможных мест посадки вблизи Южного полюса Луны.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что в каждом регионе есть несколько потенциальных посадочных площадок для Artemis III, которая станет первой из миссий Artemis, доставившей экипаж на поверхность Луны, включая первую женщину, ступившую на Луну.

«Выбор этих регионов означает, что мы на один гигантский шаг ближе к возвращению людей на Луну впервые после «Аполлона». Когда мы это сделаем, это будет не похоже ни на одну из предыдущих миссий, поскольку астронавты отправятся в темные области, ранее неизведанные людьми, и заложат основу для будущих долгосрочных пребываний», — отметил заместитель помощника администратора отдела разработки кампании Artemis в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Марк Кирасич.

NASA определило следующие регионы-кандидаты для посадки на Луну Artemis III:

возвышенность рядом с кратером Шеклтон;

край кратера Фаустини;

два края кратера Де Герлах;

хребет, соединяющий кратеры Шеклтон и де Герлах и прилегающую к нему область;

кратер Хауорт;

кратер Хауорт; края кратера Нобиле;

край кратера Амундсен;

плато Лейбниц Бета;

массив где Герлах Кохера;

массив Малаперта.

Каждый из этих регионов расположен в пределах шести градусов широты от Южного полюса Луны и в совокупности содержит разнообразные геологические особенности. Вместе регионы обеспечивают варианты посадки для всех потенциальных возможностей запуска Artemis III. Конкретные посадочные площадки тесно связаны со сроками окна запуска, поэтому несколько регионов обеспечивают гибкость запуска в течение года.

Чтобы выбрать регионы, группа ученых и инженеров из всего агентства оценила район вблизи Южного полюса Луны, используя данные лунного разведывательного орбитального аппарата NASA, а также десятилетия публикаций и результатов лунной науки.

В дополнение к рассмотрению наличия окна запуска команда оценивала регионы на основе их способности обеспечить безопасную посадку, используя такие критерии, как уклон местности, простота связи с Землей и условия освещения.

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