Black Friday 2022 от компании Samsung — Duty Free не вставая с дивана

В этом году компания Samsung предлагает очень и очень много интересных мероприятий к BlackFriday.

Покупатели многих стран мира с нетерпением ждут конца ноября, ведь в четвертую пятницу этого месяца проходит распродажа, получившая название BlackFriday.

«Чёрная пятница» – это одна из самых ярких и незабываемых пятниц в году, день огромных скидок и распродаж, главный праздник всех шопоголиков и отличное решение для тех, кто хочет сэкономить.

Традиция «Черной пятницы» зародилась в США еще в 1966 году и с тех пор распространилась по всем континентам. В этот день многие люди берут отгулы, магазины открываются очень рано – около 5 утра (некоторые крупнейшие торговые сети даже в полночь), а первым покупателям предлагаются серьёзные скидки.

В этом году компания Samsung предлагает очень и очень много интересных мероприятий к BlackFriday:

В се товары линейки Galaxy на сайте можно приобрести без налога на добавленную стоимость (на иврите מע»מ ) и в официальных магазинах . Включая дублирование скидок. 1.

Модели, участвующие в мероприятии:

Galaxy Z Fold4: SM-F936

Galaxy Z Flip4: SM-F721

Galaxy S22 series: SM-S901, SM-S906, SM-S908

Tab S8 series: SM-X700, SM-X706, SM-X800, SM-X806, SM-X900, SM-X906

Мероприятие продлится с 21 до 28 ноября.

*До окончания запаса. До двух единиц товара при одном заказе. Только для частных клиентов.

Сайт компании https://www.samsung.com/il/

2. Л юбой, кто вернет старое устройство Samsung любого типа в магазины Samsung в городах: Петах-Тиква , Тель-Авив, Беэр-Шева, Ган- Шмуэль , Хайфа и Иерусалим, получит ваучер на 300 шекелей для покупки ново го устройств а в интернет-магазине . Акция преследует двойную цель: это и защита окружающей среды благодаря утилизации старого устройства — и для клиентов дополнительная скидка на новую покупка. Акция действует до 31.12.2022.

3. Помимо мобильных устройств, покупателям будут предложены также огромные скидки в Black Friday на целый ряд холодильников от компании Samsung :

Модель RF60A7001SL – 8260 шек. вместо 11290 шек.

Модель RL4324RBAWW 4190 шек. вместо 5220 шек.

Модель RL4324RBASL 4190 шек. вместе 5220 шек

Модель RT31K5014WW 2190 шек. вместо 3290 шек.

Модель RT31K5014WW 2190 шек. вместо 3290 шек.

Мероприятие действительно до конца ноября или до окончания запасов.

Приобрести холодильники можно на сайте по ссылке https://www.samline.co.il/product-cat/ref/