Будущее рядом: в Британии успешно протестировали аэротакси на пять человек

Британская компания презентовала пилотируемое воздушное такси VX4, рассчитанное на перевозку пяти пассажиров, и рассчитывает скоро запустить его в массовое производство.

Свободное передвижение по воздуху, раньше считавшееся фантастикой, сейчас становится все ближе и все возможнее.

Британская техническая компания Vertical Aerospace презентовала и даже провела успешные испытания пятиместного аэротакси VX4 с пилотом Джастином Пэйнсом, сообщает nrj.

Успех поразил британский рынок, и компания уже получила 1400 предварительных заказов от ряда авиакомпаний и туристических фирм.

Первый пилотируемый полет eVTOL был максимально безопасным: аппарат был буквально привязан к земле из соображений безопасности. Никаких фотографий или видео самого процесса не было опубликовано. Однако предоставлено видео самого аппарата., который имеет восемь больших пропеллеров — две пятилопастные стойки вдоль передней кромки каждого из его больших крыльев и две четырехлопастные стойки, складывающиеся «ножницами» вдоль задней части каждого крыла.

Во время взлета и посадки все пропеллеры ориентированы вверх, а во время горизонтального полета — складываются из-за низкого лобового сопротивления, а раскрываются потом только в вертикальном режиме.

Сообщается, что скорость воздушного такси достигает максимально 325 км/ч, а дальность полета на одном заряде рассчитана на 161 километр.

Разработчики Vertical Aerospace сообщили, что их творение положительно оценено и принесло компании около полутора тысяч предварительных заказов. Поэтому после получения аппаратом VX4 всех сертификатов он сразу будет запущен в массовое производство.

Ранее Курсор писал, что водитель электровелосипеда потерял сознание во время поездки в городе Ор-Акива и был госпитализирован.