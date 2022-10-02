Водитель электровелосипеда потерял сознание во время поездки в городе Ор-Акива и был госпитализирован

По предварительным данным, возраст мужчины составляет 80 лет.
Об этом 2 октября сообщает Maariv.
Медики MDA и фельдшеры, которые были вызваны на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Гилель Яффе. Он находился под седацией и на искусственной вентиляции легких.
На данный момент ему предоставляют необходимую помощь. О состоянии пациента объявят позже.
Ранее в Галилее 13-летний мальчик потерял сознание во время игры в футбол и умер. Его доставили в детскую больницу Рут в Рамбаме. Старания медиков оказались безуспешными. Они были вынужден констатировать его смерть.