Водитель электровелосипеда потерял сознание во время поездки в городе Ор-Акива и был госпитализирован

Водитель электрического велосипеда 2 октября потерял сознание во время поездки. Это произошло на улице Сдерот Ханаси Вейцман в городе Ор-Акива.

По предварительным данным, возраст мужчины составляет 80 лет.

Об этом 2 октября сообщает Maariv.

Медики MDA и фельдшеры, которые были вызваны на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Гилель Яффе. Он находился под седацией и на искусственной вентиляции легких.

На данный момент ему предоставляют необходимую помощь. О состоянии пациента объявят позже.

Ранее в Галилее 13-летний мальчик потерял сознание во время игры в футбол и умер. Его доставили в детскую больницу Рут в Рамбаме. Старания медиков оказались безуспешными. Они были вынужден констатировать его смерть.