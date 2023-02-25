Четыре совета, которые позволят держать заряд на телефоне несколько дней

Возможно, вы просто не отключили часть не очень нужных функций, незаметно съедающих вашу зарядку.

Быстрая разрядка смартфона – проблема с которой время от времени сталкиваются все пользователи. Причины бывают достаточно разными: речь может идти как о сломанной батарее или слишком активном использовании смартфона, так и о наличии на устройстве вирусов, которые «подпольно» сажают батарею. А, возможно, все гораздо проще и вы просто не отключили часть не очень нужных функций, незаметно съедающих вашу зарядку.

Что именно следует отключить, рассказывает портал Ukr.Media.

Эти четыре совета помогут вам сократить потребление энергии телефоном и при условии не слишком активного использования гаджета продлить срок его службы на одной подзарядке до нескольких дней.

Не ставить яркие обои

Мы постоянно на секундочку включаем экран, чтобы посмотреть время, проверить, кто написал или звонил и т.д. Если при этом у вас установлены яркие или тем более живые обои, заряда на это понадобится гораздо больше. Лучше отдавать предпочтение черно-белой заставке. В таком случае гаджет съедает гораздо меньше зарядки.

Убрать автоповорот экрана

За эту функцию отвечает специальный датчик – акселерометр. Он очень «прожорливый» и работает постоянно. В целях экономии заряда на смартфоне его лучше выключить.

Закрывать приложения, которыми не пользуетесь

Избавьтесь от привычки сворачивать программы, которые вам уже не нужны. Часто, просматривая соцсети или играя в игры, вместо того, чтобы закрыть программу, мы ее просто сворачиваем и забываем об этом. А программы в это время продолжают работать в фоновом режиме и сажают аккумулятор.

Убрать яркость

Устанавливать яркость на 100% нет смысла. Особенно, если у вас хорошее зрение – вы сможете рассмотреть все, что отображается на экране, и при 30-40% яркости.

Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.