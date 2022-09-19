Как долго можно держать телефон на зарядке: советы экспертов

Многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.

Современные телефоны обычно заряжаются до максимума за пару часов, так что держать их на зарядке долго нет никакой необходимости.

Об этом пишет портал PixelInform.

Отмечается, что длительная зарядка может негативно отразиться на состоянии аккумулятора. Поэтому эксперты рекомендуют заряжать телефон не до 100%, а максимум до 95%. В противном случае с течением времени батарея будет держать заряд все хуже и хуже.

«Если вы не хотите отказываться от привычки оставлять телефон на зарядке на всю ночь, используйте энергосберегающие розетки со встроенным таймером времени», — советуют специалисты.

Также некоторые владельцы смартфонов ставят гаджеты на зарядку только тогда, когда уровень заряда приближается к нулевой отметке. Это также вредно для батареи. Эксперты советуют ставить телефон на подзарядку, когда остается около 20-30% заряда.

Как сообщал Курсор, специалисты дали рекомендации, как ускорить время нахождения телефона на зарядке:

Выключить смартфон. Подключайте к сети полностью отключенный телефон. Таквы значительно сократите время нахождения на зарядке.

Подключайте к сети полностью отключенный телефон. Таквы значительно сократите время нахождения на зарядке. Используйте режим «в самолете» . Этот метод применим, когда нет возможности отключать телефон полностью от мобильной связи. Тогда оптимальным вариантом станет перевод его в режим «в самолете».

. Этот метод применим, когда нет возможности отключать телефон полностью от мобильной связи. Тогда оптимальным вариантом станет перевод его в режим «в самолете». Не нагружать во время зарядки. Не стоит играть или слушать музыку, если вам нужно зарядить телефон срочно.

Не стоит играть или слушать музыку, если вам нужно зарядить телефон срочно. Быстрая зарядка . Через этот адаптер батарея способна принимать более высокое напряжение и повышенную силу тока, что ускорит время зарядки смартфона, но эта функция доступна не для всех моделей.

. Через этот адаптер батарея способна принимать более высокое напряжение и повышенную силу тока, что ускорит время зарядки смартфона, но эта функция доступна не для всех моделей. Использовать не USB-порт, а розетку . Через порт компьютера или в автомобиле телефон получает меньшую мощность, чем от электросети напрямую.

. Через порт компьютера или в автомобиле телефон получает меньшую мощность, чем от электросети напрямую. Не использовать беспроводную зарядку . Этот вид зарядки удобен, так как телефон просто помещается сверху и сразу заряжается. Но такая зарядка будет медленнее, чем от розетки.

. Этот вид зарядки удобен, так как телефон просто помещается сверху и сразу заряжается. Но такая зарядка будет медленнее, чем от розетки. Не переохлаждать , не перегревать телефон и АКБ. Идеально — это нормальная комнатная температура.

, не перегревать телефон и АКБ. Идеально — это нормальная комнатная температура. Зарядка от компьютера . При необходимости зарядки от другого гаджета зарядку будет быстрее, если при подключении выбрать только функцию зарядки, без передачи данных.

. При необходимости зарядки от другого гаджета зарядку будет быстрее, если при подключении выбрать только функцию зарядки, без передачи данных. Оригинальные зарядное устройство и кабель. Используйте аксессуар производителя.

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