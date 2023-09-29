Что категорически нельзя делать с ноутбуком, чтобы не "убить" его

Многие пользователи при работе с гаджетом допускают ошибки, которые чреваты перегреванием и прочим.

Если хотите, чтобы ноутбук не "тормозил" и прослужил вам как можно дольше, следует с ним правильно обращаться, поскольку есть привычки, способные "убить" его батарею и не только. Одна из них - привычка держать гаджет на коленях.

Об этом говорится в материале Mirror.

Эксперты говорят, что это вредит не только осанке, но и "здоровью" ноутбука. Дело в том, что устройства обладает рядом небольших, но быстро вращающихся вентиляторов, которые подают воздух через вентиляционные отверстия, то есть обеспечивают охлаждение важным компонентам. А постоянное использование ноутбука на коленях может закрывать эти вентиляторы, поэтому ноутбук начнет сильно нагреваться.

Из-за этого устройство начнет плохо работать и может в будущем привести к более серьезным повреждениям, в частности износу аккумулятора. А тогда работать за ноутбуком станет еще хуже и потребуется помощь специалиста.

Пользователям настоятельно не рекомендуют ставить гаджеты на мягкие поверхности, потому что они закрывают вентиляционные отверстия. Лучше приобрести специальную подставку, ну или же просто работать за столом.

"Курсор" писал ранее, что ноутбук является для современного человека полезным и компактным гаджетом, с помощью которого можно работать, учиться или просто отдыхать. Но при неправильном использовании, устройство начинает плохо работать и перегреваться. Эксперты назвали три причины, из-за которых это может происходить.