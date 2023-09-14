Эксперты назвали три причины, из-за которых ноутбук быстро перегревается

Из-за перегрева устройство может быстро выйти из строя.

Ноутбук является для современного человека полезным и компактным гаджетом, с помощью которого можно работать, учиться или просто отдыхать. Но при неправильном использовании, устройство начинает плохо работать и перегреваться. Эксперты назвали при причины, из-за которых это может происходить.

Об этом пишет портал iTechua

Эксперты, в первую очередь, не рекомендуют ставить гаджет на мягкие поверхности, потому что вы нарушаете таким образом работу вентиляционной системы, а это грозит перегревом устройства. А если ноутбук будет постоянно перегреваться, то его аккумулятор очень быстро выйдет из строя, а также есть риск повреждения процессора, видеокарты и других компонентов.

Также ноутбук может перегреваться из-за очень редкой чистки. Как известно, на нем скапливается пыль, которая попадает внутрь, там оседает и может нарушать определенные процессы.

Еще одна причина – высохшая термопаста. С течением времени термопаста может высыхать, поэтому периодически свой ноутбук нужно сдавать в ремонт, чтобы специалисты провели ее замену. Это поможет вашему устройству более эффективно работать.

"Курсор" писал ранее, что со временем каждый владелец ноутбука может столкнуться с повышенным шумом, исходящим от его устройства. Почему так происходит и как можно решить проблему?

Еще мы писали, что делать, если на ноутбук случайно пролилась вода.

Напомним, что привычка постоянно держать ноутбук на коленях может привести к отрицательным последствиям для здоровья.