Девушка «силой мысли» проходит видеоигру Elden Ring в прямом эфире

Энтузиастка говорит, что мы очень мало знаем о нашем мозге.

Популярная стримерша Perrikaryal занимается в прямом эфире экстремальным прохождением Elden Ring, используя электроэнцефалографию мозга.

Об этом сообщает Vice.

У девушки есть степень магистра психологии и она интересуется современными разработками, одной из которых она решила воспользоваться для своих стримов. Так, она научилась выполнять часть простых команд с помощью доступной гарнитуры для электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Надевая ЭЭГ-аппарат, Perrikaryal начинает взаимодействовать с виртуальным кубом, думая о той или иной грани этого куба. Каждую из сторон она привязала к определенному сочетанию кнопок.

Иначе говоря, мысль о желтом цвете позволяет запустить команду «удар», а о синем ‒ «кувырок». Для каждого взаимодействия с кубом есть необходимость в часах практики, иначе система управления не будет должным образом функционировать.

С помощью визуализации той или иной грани стримерша управляет своим игровым персонажем. Сейчас она умеет использовать только некоторые базовые команды в Elden Ring.

Само передвижение она до сих пор осуществляет с помощью обычного контроллера. Для преобразования сигнала ЭЭГ в сочетание клавиш энтузиастка пользуется программой под названием Node-RED.

«Вообще, это не столько ограниченность устройства, сколько ограниченность того, как мало мы знаем о нашем мозге», ‒ поделилась Perrikaryal.

Эта схема действительно поражает, но в то же время она является непрактичной, особенно для таких сложных видеоигр, как Elden Ring. Стоимость коммерческого аппарата ЭЭГ составляет 849 долларов.

Гаджет подключается к голове пользователя и обрабатывает электрические сигналы мозга. Качество соединения нестабильно, а для улучшения проводимости нужно применять солевой раствор. В процессе игры геймер потеет и постоянно двигается, в силу чего раствор постоянно приходится наносить снова и снова для того, чтобы не терять соединение.

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