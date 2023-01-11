Исследователи выяснили, насколько израильские студенты зависимы от онлайн-игр

Около трех миллиардов человек во всем мире играют в видеоигры.

Согласно новому исследованию, проведенному экспертами из Университета Бен-Гуриона в Негеве и в Беэр-Шеве, многие израильские студенты университетов и колледжей, особенно мужчины, пристрастились к онлайн-играм.

Об этом пишет jpost.

Цель исследования состояла в том, чтобы изучить влияние игр на благополучие израильских студентов. Участники опроса были набраны из игровых ассоциаций, клубов и игрового сообщества с помощью Facebook.

Ученые отметили, что интерес к видеоиграм возрос: около трех миллиардов человек во всем мире играют в видеоигры, а стоимость отрасли оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. Хотя это популярно в основном среди подростков и молодых людей, этим занятием занимаются даже пожилые люди старше 65 лет.

При этом, интенсивные игры могут вызвать серьезные нарушения повседневной, рабочей и учебной деятельности. Американская психиатрическая ассоциация предположила, что это состояние является «предварительным психическим расстройством, требующим дальнейшего изучения», хотя уже были доказательства того, что оно вызывает стресс, депрессию и тревогу.

В опросе приняли участие 526 мужчин (30,9 процентов студентов университетов и 69,1 процента других молодых людей). Исследование показало, что студенты университетов чаще, чем неучащиеся, страдают от этого расстройства, с более сильным выгоранием, использованием большего количества стимуляторов, таких как риталин, большим потреблением соли и/или продуктов с высоким содержанием сахара и более низкими экономическими показателями благополучия.

Уровни устойчивости — способности восстанавливаться после стресса — курения табака, употребления алкоголя и набора веса — были одинаковыми в обеих группах.

Две трети респондентов в другом, менее масштабном исследовании признались, что еженедельно участвуют в играх, и среди этих геймеров более 20 процентов тратят на такие действия не менее 10 часов в неделю.

«Курсор» писал ранее, что специалисты в области когнитивных нарушений Психиатрического института Нью-Йорка и Колумбийского университета провели эксперимент, в ходе которого выяснили, какое занятие помогает развивать память у людей с когнитивными патологиями.