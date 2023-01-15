Для телевизоров с Google TV разработали неразряжающийся пульт

Секрет — в специальной технологии подзарядки, которая навсегда оставит в прошлом сменные пальчиковые батареи и зарядные устройства.

Многие пользователи по всему миру испытывают дискомфорт при использовании пульта дистанционного управления для телевизора, так как батареи (или встроенная батарея) в любой момент могут разрядиться. И если под рукой нет замены, то пользоваться даже передовым телевизором становится достаточно проблематично.

Об этом говорится в материале портала Т4.

Отмечается, что в компании TW Electronics решили изменить эту ситуацию. Разработчики бренда в рамках выставки CES 2023 представили уникальный пульт дистанционного управления для Google TV, который никогда не разрядится. Все дело — в специальной технологии подзарядки, которая навсегда оставит в прошлом сменные пальчиковые батареи и зарядные устройства.

Главное преимущество нового пульта от TW Electronics заключается в самозаряжающейся батарее на основе фотогальванической панели в корпусе гаджета. Это аналог солнечной панели, только фотогальванический аналог способен заряжать встроенную батарею пульта даже в помещении без прямых солнечных лучей достаточно естественного освещения.

«К сожалению, пока производитель не называет даже приблизительную дату релиза, но сама идея полностью автономного пульта для телевизора выглядит очень привлекательной», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, названы топ-5 необычных способов использования старого смартфона. В частности, «умные» телевизоры позволяют управлять своими функциями с помощью смартфона.

Необходимо только загрузить программу, рекомендованную производителем телевизора. После этого можно не искать каждый раз пульт Smart TV, а использовать для доступа к его функциям обычный смартфон.

Также Курсор писал о том, что просмотр телевизора в среднем возрасте может повысить риск образования тромбов. Чтобы этого избежать, во время просмотра стоит делать небольшую зарядку.

Так, риск образования тромбов увеличивается у тех, кто смотрит телевизор более четырех часов в день, по сравнению с людьми, которые проводят перед экраном два с половиной часа или меньше.