Названы топ-5 необычных способов использования старого смартфона

Вариантов полезного применения гаджета можно придумать множество. Все зависит от фантазии и потребностей владельца.

Часто новый смартфон покупается только потому, что захотелось чего-нибудь нового. При этом прежний гаджет исправен и может прослужить не один год. А потому не стоит торопиться с желанием избавиться от него побыстрее. Старый смартфон еще может вам послужить.

Об этом говорится в материале портала ITsider.

Издание приводит несколько вариантов использования старых смартфонов.

Гаджет в автомобиль

Смартфон может использоваться в качестве навигатора, видеорегистратора и аудиопроигрывателя. И для этих целей лучше использовать невостребованный гаджет, если его характеристики подходят для этого.

Это позволит не тратить заряд основного устройства. Исключается возможность забыть основной смартфон в автомобиле. Никто не позвонит неожиданно на смартфон, используемый в качестве навигатора или видеорегистратора. В последнем случае его лучше сходу перевести в режим полета.

Если использовать в качестве навигатора, то потребуется доступ к интернету, или загружать заранее офлайн карты. О заряде батареи можно не беспокоиться, поскольку смартфон будет все равно работать от бортовой сети автомобиля.

Точка доступа

Старый смартфон, лежащий без дела, можно использовать в качестве точки доступа для подключения к интернету ноутбука, Smart-телевизора или других мобильных телефонов. Особенно кстати такой импровизированный Wi-Fi-роутер окажется в селе или на даче, где часто бывает слабый уровень сигнала мобильной связи.

Разместив такую точку доступа на втором этаже или чердаке, можно снабдить всю семью стабильным интернетом.

Камера видеонаблюдения

Каждый смартфон имеет встроенную камеру, позволяющую использовать его как элемент видеонаблюдения. Необходимо только подключить его к сети Wi-Fi и зарядному устройству, чтобы гаджет внезапно не отключился.

Пульт для Smart-телевизора

«Умные» телевизоры позволяют управлять своими функциями с помощью смартфона. Необходимо только загрузить программу, рекомендованную производителем телевизора. После этого можно не искать каждый раз пульт Smart TV, а использовать для доступа к его функциям обычный смартфон.

Домашняя сигнализация

В смартфонах есть встроенный акселерометр, позволяющий использовать гаджет для охранных функций. Для этого на него нужно установить специальный софт и закрепить устройство на внутренней стороне входной двери.

Если нежелательный гость попытается открыть дверь, смартфон отправит владельцу сообщение и включит сирену. В ряде случаев такая незамысловатая охранная система может сохранить домашнее имущество.

Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.