Доходы Apple бьют рекорды: компания назвала самые продаваемые товары

Чистый доход Apple составил 20,72 млрд долларов за третий квартал. А годовой доход компании составил 394,3 миллиарда долларов.

Рекордно высокую прибыль озвучила в этом году компания Apple, рассказав о своих успехах в продажах. В третьем квартале 2022 года компания смогла побить свои ранее установленные высокие финансовые показатели.

Об этом компания пишет в Apple Newsroom.

Всемирно известный производитель гаджетов опубликовал разбивку продаж по товарам. Оказалось, что львиную долю, почти половину общего дохода компании (47,3%), принесли смартфоны. Это составило 42,63 миллиарда долларов.

Чистая прибыль составила более 11,5 миллиарда долларов, что на четверть больше показателей 2021 года.

Благодаря аксессуарам, Apple заработала 9,65 миллиарда долларов. Эти результаты оказались на 10% выше продаж аксессуаров за прошлый год.

Сервис Apple принесли ей 19,2 млрд долларов, что всего на 5% выше данных за 2021 год.

Снизившийся на 17% спрос на планшеты компании отразился в доходе всего в 7,17 миллиардов долларов. Возможно ситуация еще улучшится после презентации нового поколения iPad.

Чистая прибыль компании также показала лучшие результаты, но не столь значительные. Рост составил всего 0,8% и принес Apple 20,72 млрд долларов за третий квартал. А годовой доход компании составил 394,3 миллиарда долларов.

Гендиректор компании Тим Кук рассказал: «Результаты этого квартала отражают преданность Apple нашим клиентам, стремлению к инновациям и тому, чтобы сделать мир лучше, чем мы его нашли».