Эксперименты NASA: завершился полет секретного космического самолета США

На борту беспилотного самолета находились разные секретные грузы, а также специальный прибор NASA для преобразования солнечной энергии в микроволны.

Космический самолет NASA приземлился после выполнения своей секретной миссии на орбите. Он провел в космосе на четыре месяца больше времени, чем в аналогичных полетах ранее, пишет Space.

Секретный американский беспилотный космический самолет X-37B недавно завершил свою рекордную загадочную миссию. Он провел в космосе 908 дней, после чего 12 ноября вернулся в Космический центр имени Кеннеди НАСА в штате Флорида 12 ноября.

Этот полет стал шестым в арсенале этого аппарата. Подробностей ни этой, ни предыдущих миссий NASA не обнародовали.

Известно, что он проводил эксперименты в космосе, но какие именно — остается загадкой.

Космический аппарат X-37Bбыл произведен компанией Boeing. Также известно, что на борту самолета находились разные секретные грузы, а также специальный прибор от Космических сил США — это устройство размером с коробку для пиццы для преобразования солнечной энергии в микроволны.

Задумывалось, что такие микроволны можно будет переслать на Землю. Эксперимента может приблизить использование и реальное применение космической солнечной энергии.

Также на борту космического самолета присутствовал секретный спутник NASA FalconSat-8.

В NASA сообщают, что этот самолет используется как испытательная площадка для многих технологий.

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