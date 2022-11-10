Гибель Земли от астероида: в NASA дали неутешительный прогноз

Искусственно созданная ситуация по падению на нашу планету огромного астероида может привести к глобальной катастрофе, поскольку никто не готов к такому развитию событий.

В NASA представили отчет о проведении моделирования ситуации столкновения Земли и огромного астероида. Оказалось, что в случае совпадения траекторий движения предотвратить падение такого объекта на Землю будет невозможно, сообщает Futurism. Эмма Рейни из лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса рассказала, что моделирование такой угрозы показало неготовность человечества защитить Землю.

Допустим, в атмосферу Земли на огромной скорости врежется астероид диаметром в 70 метров и упадет в 15 км от выдуманного города. Тогда падение спровоцирует взрыв с мощным выделением энергии в 10 мегатоннам в тротиловом эквиваленте. Естественно, и город и его окрестности будут снесены взрывом, а десятки тысяч людей погибнут.

Целью моделирования такой ситуации было выяснить, как будут действовать в этом случае ученые и правительство с момента обнаружения астроида и до падения. Также учения должны были показали реакцию населения на страшную новость и действия правительства по устранению последствий.

Оказалось, что до момента обнаружения астероида прошло бы слишком много времени и останавливать его было бы уже поздно. Для изменения его курса понадобиться примерно 12 аппаратов, таких как DART, но его можно создать за 5 лет, а у NASA нет ракет для уничтожения астероида.

Также ученые выяснили, что астероид рискованно уничтожать ракетой с ядерной боеголовкой, поскольку взрыв может не полностью разрушить астероид, а обломки все равно упадут на Землю, также распространив радиацию в верхних слоях атмосферы.

Специалисты NASA попытались выяснить, как смягчить последствия этой катастрофы. Оказалось, что дезинформация и ложные слухи быстро бы распространились среди жителей США, сведя усилия к нулю. Просьбы властей эвакуироваться из города проигнорировали бы 20% жителей, из-за чего погибли бы 200 тысяч человек.

Ученые пришли к выводам, что, хотя сейчас человечество лучше подготовлено к потенциальному столкновению с астероидом, чем когда-либо прежде, но у США нет возможности перехватывать астероиды и очень ограничена способность из вычислять заранее. Поэтому правительству и NASA нужно приложить больше усилий для формирования правильного общественного мнения.

Сейчас продолжается изучение околоземных астероидов, опасных для нашей планеты. И NASA недавно получило финансирование на 55 млн долларов больше, чем запросило у Конгресса.

Ранее Курсор писал, что NASA с помощью миссии DART удалось изменить орбиту астероида Диморфос.