Эксперт рассказал, как на несколько дней сохранить заряд батареи на смартфоне

Если хотите, чтобы ваш смартфон работал без зарядки больше времени, тогда необходимо сделать несколько шагов, позволяющих экономить батарею. Эксперт Максим Назаренко отметил, что нужно отключить во время работы гаджета.

Об этом сообщает Life.ru.

По словам специалиста, чтобы заряд сохранился на дольше, на смартфоне необходимо исключить ряд ненужных функций. В первую очередь, энергия быстро тратится из-за высокой яркости экрана, поэтому нужно ее перенастроить приблизительно на 30-40%.

Еще для экономии батареи нужно перейти на темные темы и отключить излишнюю анимацию. Также важно оптимизировать в настройках работу Wi-Fi, Bluetooth и геолокации.

Максим Назаренко говорит, что многие автоматические обновления и всплывающие окна push-приложений не несут пользователю никакой важности, поэтому их стоит отключить. На функциональность гаджета это никак не повлияет, но позволит снизить расход батареи устройства.

Еще эксперт рассказал, что есть специальные программы, которые могут увеличить время работы смартфона от подзарядки до подзарядки, но с ними нужно быть аккуратнее, потому что они дают эффективность только при соблюдении вышеперечисленных советов.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали способы, с помощью которых можно сохранить данные на мобильном устройстве, не скачивая при этом дополнительных программ.