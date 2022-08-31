Три простых совета, которые помогут защитить ваши данные в смартфоне

Эксперты назвали способы, с помощью которых можно сохранить данные на мобильном устройстве, не скачивая при этом дополнительных программ.

Безопасность смартфона должна всегда быть на первом месте, потому что этот гаджет хранит много важной и личной информации. Чтобы защитить свои данные, эксперты порекомендовали использовать три простых способа.

Об этом сообщает biz.today.

В первую очередь, отнеситесь серьезно к разрешениям, которые есть у каждой программы. Например, «карты» требуют разрешения на данные о вашей геолокации, а во время покупок гаджет может попросить разрешение на сохранение ваших данных. Для того чтобы обеспечить защиту своей информации, разрешения стоит давать только одноразовые и в случаях, когда это действительно необходимо.

Кроме этого, стоит ограничить отслеживание рекламы. Для этого нужно перейти в настройки браузера, выбрать раздел «Конфиденциальность и безопасность», потом пункт «Блокировать cookie» и активизировать опцию «Не отслеживать».

Эксперты также рекомендуют свои личные фотографии и файлы хранить в «Облаке», если вы боитесь их потерять. Владельцы iPhone для этого могут использовать iCloud.

«Курсор» писал ранее, что ошибка некоторых владельцев телефонов в том, что они практически не выключают мобильный интернет на своих гаджетах. Оказалось, что это чревато определенными проблемами с телефоном.