Эксперты назвали функцию, которая разряжает смартфон в 5 раз быстрее

Специалисты провели детальное исследование касаемо влияния функции Always On Display на батарею смартфона.

Об этом сообщает DxOMark.

Always On Display (дальше – AOD) начала широко использоваться в флагманских моделях смартфоном в этом году. Благодаря ей устройство даже в выключенном состоянии показывает владельцу на экране время, уведомления, дату и другую информацию.

AOD уже давно доступна для пользователей телефонов с операционной системой Android, и с недавнего времени появилась для «яблочников» – ее добавили в Pro-версии iPhone 14.

Функция делает пользование смартфоном более комфортным и функциональным, но, как оказалось, из-за нее существенно расходуется аккумулятор. Эксперты установили, что некоторые смартфоны в случае включенной AOD разряжаются в пять раз быстрее.

В частности, при активированной и деактивированной функции iPhone 14 Pro Max смог проработать 466 и 122 часов соответственно, Google Pixel 7 Pro – 367 и 139 часов, Xiaomi 12S Ultra – 495 и 103 часа, Samsung Galaxy S22 Ultra – 417 и 136 часов.

При активированном режиме AOD наилучшие результаты показали смартфоны от Google и Samsung, опередив своих конкурентов от Apple и Xioami. Однако не все так однозначно, потому что в формате обычного режима без использования новомодной функции впереди по времени автономности оказались именно устройства от Apple и Xioami.

По словам специалистов, расход батареи – не единственная проблема, связанная с использованием AOD. Дело в том, что из-за постоянной эксплуатации этой функции может выгореть матрица смартфона. В этом случае на экране может возникнуть «остаточной картинки».

«Курсор» сообщал, что как защитить свой аккаунт в Telegram от взлома.