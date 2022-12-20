Как защитить свой аккаунт в Telegram от взлома

Мошенники присылают сообщение от вашего контакта с предложением получить в подарок Premium подписку, но его учетная запись уже взломана к этому моменту.

Telegram пользуется все большей и большей популярностью благодаря своей системе защиты данных. Но и эта социальная сеть тоже не гарантирует надежности от взлома.

Советы технических экспертов опубликовал Униан.

Чтобы обезопасить свой профиль от взлома, важно придерживаться определенных советов. Это своего рода правила техники безопасности в социальных сетях.

Эксперты рассказали о самой распространенной технике взлома учетных записей. От вашего контакта приходит сообщение о подарке, вместе со ссылкой якобы на Premium подписку. Эта подписка платная, и стоит 5,99 долларов. Если пользователь нажмет на ссылку, то ему направят «код авторизации»для активирования подписки. При введении этого кода у пользователя «угоняют» аккаунт — доступ к нему получают мошенники.

Политика Telegram построена таким образом, что вся переписка хранится на серверах в «облаке». Это позволяет при входе с другого устройства в ваш аккаунт получить доступ ко всей истории переписки.

В связи с этим аферистам достаточно иметь доступ к коду верификации, чтобы получить доступ к архиву пользовательской информации, где обычно хранятся важные и конфиденциальные данные.

Для обеспечения безопасности аккаунта нужно включить двухфакторную аутентификацию, которая при входе будет запрашивать дополнительно ввести пароль. Эта функция доступна в меню «Настроек» в подразделе «Конфиденциальность». Поставьте галочку напротив пункта — «Двухфакторная аутентификация».

Обязательно установите надежный пароль для входа в аккаунт, который не связан с датами рождения или простым порядком чисел. Его программа будет запрашиваться во время каждого входа в Telegram с другого устройства. Желательно его задать из шести или более знаков, чередуя регистры маленьких и больших букв. Без этого пароля никто не сможет авторизоваться, а соответственно и взломать ваш аккаунт.

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