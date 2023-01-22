Эксперты назвали популярные функции и приложения для смартфона, которые на самом деле не нужны

Различные приложения и функции наполняют гаджеты ради конкурентоспособности на рынке. Ведь чем больше смартфон «умеет», тем больше людей его покупают. Однако некоторые программы или опции становятся бесполезными, если производитель не информирует пользователя об их особенностях или задуманное разработчиками функционирует не так, как они планировали. Следует разбираться, какие функции вам не нужны, чтобы их удалить.

Менеджеры процессов. Эта опция должна была экономить заряд аккумулятора и чистить оперативную память. Также менеджеры способны самостоятельно закрывать программы, если телефон подвис при запуске тяжелой игры. Но иногда эти менеджеры могут скрывать от вас важные оповещения, пропускать звонки и сообщения.

Анимация переходов. Эта функция несет в себе исключительно эстетический момент. Она помогает сделать операционную систему более красивой с помощью симпатичных икон и эффектов перелистывания страниц. Но такая анимация заставляет телефон «тормозить» и «подвисать».

Предустановленные программы. Обычно это софт от производителя, которыми пользователь никогда не будет пользоваться. Их добавляют по большому счету ради рекламы, но они могут занимать много места. Часто такие приложения нельзя удалить стандартным способом, потому что они являются частью операционной системы.

Персонализированная реклама. Данна опция есть на устройствах Android. С ее помощью сайты собирают информацию о преимуществах владельца для формирования индивидуальной рекламы по интересующим его темам. Но тут есть проблема — рекламным компаниям может передаваться и конфиденциальная информация, что просто небезопасно для владельца телефона. Опцию можно отключить вручную в настройках телефона.