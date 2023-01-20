Названы программы, которые «крадут» больше всего памяти в смартфоне

Многие пользователи сталкиваются с проблемой недостатка памяти на телефоне, а это мешает устройству нормально функционировать. А недостаток памяти может возникнуть из-за различных программ, которые незаметно ее «съедают».

Об этом пишет itechua.

Самую большую угрозу представляют всего 5 программ. Эксперты говорят, что их нужно закрывать после использования, а не оставлять работать в фоновом режиме.

Речь идет о мессенджерах. Если вы используете их с надстройками по умолчанию и внутри у вас много чатов и подписок, то не стоит удивляться, что память «забита». Один только Telegram может съедать за день по 1 гигабайту. Весь контент с переписок может сохраняться на устройство, а из-за этого сам смартфон начинает «виснуть». Чтобы этого не допускать, зайдите в настройки и выключите автоматическое сохранение.

«Съедают» память и браузеры, потому что хранят кэш просмотренных страниц, чтобы не загружать каждый раз одни и те же данные. И чем больше вы посещаете сайтов, тем больше информации будет сохранено на гаджет. Чтобы не засорять смартфон, желательно каждую неделю проводить чистку.

Также на память телефона влияют карты и навигатор. В программах, связанных с ними, хранится как кэш, так и карты, которые вы скачали для офлайн просмотра. Не забывайте периодически очищать ненужные файлы.

Еще эксперты упомянули про игры, которые сами по себе занимают на устройстве много места. Но еще больше памяти может потребоваться на разные обновления, загруженные из Интернета.

Ну и конечно социальные сети. Они также любят «съедать» память, потому что медиафайлы будут храниться в кэше, чтобы еще раз не беспокоить сервер сети. Если хотите, чтобы гаджет работал нормально, тогда время от времени удаляйте все ненужно.

«Курсор» писал ранее, если телефон разряжается за ночь, появляются мысли о неисправности аккумулятора. Но на самом деле в большинстве случаев дело не в износе батареи.