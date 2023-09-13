Эксперты назвали привычку, которая сокращает "жизнь" смартфона

Гаджеты со временем теряют свою эффективность.

Смартфоны являются для современного человека незаменимыми гаджетами, поэтому, чтобы они прослужили как можно дольше, за ними необходимо правильно ухаживать и правильно ими пользоваться. Но есть привычка, довольно распространенная, которая может сократить срок службы устройства.

Об этом говорится в материале Readerʼs Digest.

Речь идет об уведомлениях с вибрациями. Дело в том, что вибрирующий режим увеличивает нагрузку на гаджет, поэтому его аккумулятор будет изнашиваться намного быстрее. Казалось бы, это небольшое дополнение, но оно действительно способно навредить.

Эксперты говорят, что смартфон не должен постоянно работать на полной мощности, когда в этом нет никакой необходимости. Нужно давать гаджету перерыв, иначе он быстро начнет "тормозить" и исчерпает свои ресурсы.

"Курсор" писал ранее, что пользователей iPhone призывают не оставлять гаджет всю ночь на зарядке, потому что это может ему существенно навредить. Эксперты назвали три основные причины, почему пора избавиться от этой привычки.

Еще мы писали, что есть множество факторов, из-за которых мобильный телефон может быстро разрядиться, при чем в самый ответственный момент. Но чтобы таких ситуаций было как можно меньше, следует знать два способа, помогающие сохранить заряд гаджета.

Напомним, что по словам экспертов, на ночь мобильный интернет на смартфоне лучше отключать, они объяснили, с чем это связано.