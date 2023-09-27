Эксперты назвали пять причин использовать чехол для смартфона

Есть несколько убедительных причин, по которым стоит приобрести для своего гаджета этот аксессуар.

Самое очевидное преимущество чехлов – защита.

Но есть еще несколько убедительных причин, по которым стоит приобрести для смартфона этот аксессуар, пишет портал Pocket Now.

Защита от падений, царапин и вмятин

Если вы хотите уменьшить повреждения и предотвратить несчастные случаи, лучшая инвестиция — купить чехол. Некоторые производители чехлов встраивают защиту экрана в свои чехлы, а некоторые делают его опциональным. Большинство чехлов имеют рельефные края и поролоновые углы, обеспечивающие большую поддержку при ударе. Купить чехол – это сэкономить гораздо больше на ремонте гаджета.

Высшая стоимость перепродажи

Чехол может помочь дольше сохранить стоимость устройства. Смартфон, который через несколько месяцев или лет выглядит как новый, может увеличить шансы продать его по более высокой цене на рынке гаджетов.

Улучшенный внешний вид смартфона

Некоторые производители чехлов уделяют особое внимание эргономике, чтобы обеспечить более комфортное чувство и надежное удержание особо крупных устройств. Также производят роскошные чехлы из высококачественных материалов, например из натуральной кожи.

Дополнительные функции и возможности

Иногда чехлы предлагают дополнительные функции и варианты крепления. Некоторые производители разрабатывают собственные автомобильные крепления и чехлы для легко соединяемых смартфонов.

Доступность цены

Чехлы довольно дешевые. Конечно, премиум-изделия могут стоить до 100 долларов. Но большинство производителей предлагают чехлы за 10-20 долларов, эффективно поглощающие удары.

Как сообщал Курсор, эксперты рассказали, почему нужно регулярно снимать чехол со смартфона.

Ранее мы писали о том, что многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства. Современные телефоны обычно заряжаются до максимума за пару часов, так что держать их на зарядке долго нет никакой необходимости.