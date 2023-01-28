Что делать, если на ноутбук случайно пролилась вода: советы, которые помогут спасти устройство

Иногда люди проливают на свой персональный компьютер воду, сок, кофе, думая, что после этого устройство можно «похоронить». Но если среагировать достаточно быстро, его еще можно спасти.

Такие инциденты не редки, особенно в семьях с детьми, которые при просмотре мультфильма или во время игры привыкли кушать или что-то пить.

Если так случилось, что ноутбук залит водой, нужно сделать кое-какие манипуляции, которые помогут спасти устройство и сэкономить вам деньги. Подробнее об этом информирует издание Business Insider.

После инцидент необходимо экстренно выключить компьютер. И сделать это необходимо вручную, путем отсоединения от питания, не дожидаясь, пока устройство выполнит необходимую команду.

Далее нужно убрать все аксессуары, которые подключены к ноутбуку — наушники, мышку, охлаждающую подставку.

Затем необходимо нужно протереть с ноутбука всю видимую жидкость. Можно использовать впитывающие влагу ткани или бумажные полотенца, а для недоступных мест — ватные палочки. Если же была пролита газировка, кофе или чай, важно удалить их остатки при помощи небольшого количества медицинского спирта.

После этого необходимо открыть ноутбук в форме широкой буквы «V» и поставить его вверх дном на плоскую поверхность. В таком положении оставшаяся жидкость будет вытекать через клавиатуру, вентиляционные отверстия и швы в корпусе. Периодически нужно промакивать бумажным полотенцем капли, которые будут скапливаться.

Важно помнить, что устройство несколько дней нельзя включать, пока оно полностью не высохнет. После этого лучше всего воспользоваться услугами мастера, чтобы он разобрал ноутбук и все тщательно перепроверил. Можно еще отдать на гарантийное обслуживание, если такого имеется.

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