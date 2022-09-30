Эксперты назвали три скрытых функции Wi-Fi в смартфонах

Доступ в интернет в современном мире стал уже базовой потребностью каждого человека. И многие пользуются Wi-Fi, но далеко не каждый знает о его «скрытых» функциях. Эксперты рассказали, что нужно знать о данной технологии.
Об этом сообщает издание biz.today.
Вывод изображения со смартфона на телевизор через Wi-Fi
Чтобы просмотреть видео со смартфона на большом экране, достаточно активировать функцию «трансляция» и через сеть присоединить свое мобильное устройство к телевизору. Для этого перейдите в настройки — раздел Wi-Fi — «подключение устройства» и начните поиск доступных девайсов. Когда обнаружите устройство, дайте разрешение на подключение.
Передача файлов по Wi-Fi Direct
Для передачи файлов между устройствами через Wi-Fi Direct нужно включить сеть на двух девайсах, перейти в Wi-Fi Direct, и в списке выбрать нужный смартфон. Когда смартфоны синхронизируются, можно передавать данные.
Передача файлов по Wi-Fi с помощью приложений
Передавать файлы между смартфонами по Wi-Fi намного быстрее, чем по Bluetooth. Установите из Google Play одно из приложений (SHAREit, Filedrop либо Instashare) на оба телефона и обеспечьте между ними соединение. С их помощью можно будет передавать файлы.
«Курсор» писал ранее, что китайцы представили самый громкий смартфон в истории.