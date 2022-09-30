Эксперты назвали три скрытых функции Wi-Fi в смартфонах

Wi-Fi является одной из самых важных функций в смартфоне, но далеко не все пользователи могут раскрыть потенциал данной технологии.

Доступ в интернет в современном мире стал уже базовой потребностью каждого человека. И многие пользуются Wi-Fi, но далеко не каждый знает о его «скрытых» функциях. Эксперты рассказали, что нужно знать о данной технологии.

Об этом сообщает издание biz.today.

Вывод изображения со смартфона на телевизор через Wi-Fi

Чтобы просмотреть видео со смартфона на большом экране, достаточно активировать функцию «трансляция» и через сеть присоединить свое мобильное устройство к телевизору. Для этого перейдите в настройки — раздел Wi-Fi — «подключение устройства» и начните поиск доступных девайсов. Когда обнаружите устройство, дайте разрешение на подключение.

Передача файлов по Wi-Fi Direct

Для передачи файлов между устройствами через Wi-Fi Direct нужно включить сеть на двух девайсах, перейти в Wi-Fi Direct, и в списке выбрать нужный смартфон. Когда смартфоны синхронизируются, можно передавать данные.

Передача файлов по Wi-Fi с помощью приложений

Передавать файлы между смартфонами по Wi-Fi намного быстрее, чем по Bluetooth. Установите из Google Play одно из приложений (SHAREit, Filedrop либо Instashare) на оба телефона и обеспечьте между ними соединение. С их помощью можно будет передавать файлы.

«Курсор» писал ранее, что китайцы представили самый громкий смартфон в истории.