Китайцы представили самый громкий смартфон в истории

Еще одна фишка смартфона – огромная батарея на 9600 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт. Ее может хватить на несколько дней работы.

Китайцы из Ulefone, которые специализируется на выпуске «неубиваемых» смартфонов, представили свое новое детище – Power Armor 16 Pro – которое выделяется на фоне всех остальных устройств на рынке.

Об этом сообщает Garumax.

У новинки огромный динамик, громкость которого сравнима со средними беспроводными колонками. Это «самый громкий смартфон в истории», – отметил производитель.

Что важно, эту особенность можно использовать не только для прослушивания музыки, но и в чрезвычайной ситуации. Достаточно запустить сигнал SOS, который будет слышен с большого расстояния – тот способен «перекричать» даже автомобильную сирену.

Еще одна фишка – огромная батарея на 9600 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт. Смартфона может хватить на несколько дней работы или 8 часов прослушивания музыки на полной громкости.

По характеристикам Power Armor 16 Pro – типичный бюджетник:

дисплей 5,93 дюйма с разрешением HD+, IPS;

процессор MediaTek Helio G25;

4 ГБ оперативной и 64 ГБ пользовательской памяти;

батарея на 6600 мАч;

в качестве ОС выступает Android 12.

На задней части разместились две камеры: 16 и 2 Мп. Фронтальный сенсор на 8 Мп. Модель защищена по военному стандарту MI-STD-810G, а также сертифицирована по IP68/69K.

Цена в Китае – около 11 тыс. грн. но вскоре ее наверняка можно будет найти и на торговых площадках по типу AliExpress.

«Курсор» писал ранее, какие действия можно и какие нельзя делать при покупке нового смартфона.