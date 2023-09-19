Эксперты рассказали, что нужно немедленно сделать, если смартфон упал в воду

Не стоит класть устройство в емкость с рисом.

Если ваш смартфон нечаянно упал в воду, необходимо быстро сделать ряд определенных действий, которые помогут "реанимировать" гаджет.

Об этом пишет Pocket-lint.

Эксперты говорят, что необязательно применять лайфхак с рисом. В первую очередь, нужно устройство выключить. Пока смартфон мокрый, не стоит им пользоваться и запрещено подключать к источнику питания.

Для начала высушите телефон с помощью чистого полотенца или ткани. Лучше сохранять устойчивое положение гаджета, не встряхивать его, чтобы жидкость не проникла в укромные уголки и щели устройства. Еще один важный шаг – достать ту часть телефона, где установлены SIM-карта и microSD. Так вы откроете для вентиляции дополнительное отверстие.

Ключевой момент, если ваш телефон намок, оставить его сохнуть. Положите смартфон на полотенце или ткань из микрофибры и не трогайте пару дней (48 часов — стандартный период). Желательно, чтобы помещение было проветриваемым. После того как прошло 48 часов, можно включать смартфон.

"Курсор" писал ранее, что многие пользователи оставляют мобильный телефон на зарядке ночью, чтоб утром получить гаджет с полным зарядом. Однако такая популярная привычка может быть вредна для аккумулятора, если не учитывать важный нюанс.