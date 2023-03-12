Эксперты рассказали, что сделать со старым смартфоном, если был куплен новый

После приобретения нового телефона часто возникает вопрос о том, что делать со старым, который все еще функционирует, но потерял свою рыночную ценность.

Очень часто люди заменяют свой телефон не из-за того, что он перестал работать, а из-за некоторых неудобств в использовании. Даже если производитель выпустил новую модель со слегка измененными характеристиками и дизайном, многие готовы потратить деньги на обновление. Но что при покупке нового смартфон сделать со старым? Существует несколько способов использования старого, но рабочего телефона.

Подробнее об этом информирует itechua.com.

Если вы водитель, то можно легко использовать его в качестве навигатора и видеорегистратора. Для этого нужно вставить СИМ-карту и сбросить устройство до заводских настроек, затем установить необходимое программное обеспечение. Если вам нужен только видеорегистратор, то просто докупите держатель и установите его в удобном месте.

Старый смартфон может также стать универсальным пультом для бытовой техники, особенно если он имеет ИК-порт. Даже если у него нет такого порта, можно использовать его для управления умными устройствами, подключив их и сам телефон к домашней беспроводной сети. Кроме того, старый телефон можно использовать для своего прямого назначения — для связи. Вы можете установить служебную «семерку» на этом телефоне и удобно разделить личное и деловое общение, ограничив количество нежелательных вызовов.

Если у вашего старого телефона достаточно внутренней памяти, то его можно использовать в качестве накопителя для хранения фотографий и видео, чтобы всегда иметь к ним доступ. Кроме того, его можно использовать в качестве музыкального плеера, загрузив на него любимые треки. Некоторые телефоны имеют отличное качество звука и могут конкурировать с устройствами для прослушивания музыки, которые стоят гораздо дороже. Для этого нужно просто приобрести качественные наушники.

Можно преобразовать свой телефон в камеру для домашнего видеонаблюдения. Для этого нужно обеспечить питание, установить более емкую карту памяти, загрузить необходимое программное обеспечение и поместить его в удобном месте.

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