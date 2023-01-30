Когда пришло время сменить смартфон: названы пять признаков

Большая часть владельцев смартфонов эксплуатируют их до тех пор, покуда ресурс АКБ не исчерпается полностью. В результате им приходится сталкиваться с массой неудобств.

Ресурс аккумуляторных блоков, устанавливаемых в современные смартфоны, составляет 4-5 лет. Как показывает практика, большая часть владельцев смартфонов эксплуатируют их до тех пор, покуда ресурс АКБ не исчерпается полностью. В результате им приходится сталкиваться с массой неудобств.

Портал ProstoMOB перечисляет пять основных признаков того, что смартфон нуждается в замене.

Исчерпание ресурса аккумулятора

Через несколько лет непрерывной эксплуатации мобильного устройства скорость разрядки аккумуляторной батареи увеличится. В результате она начнет хуже держать заряд. Владельцам смартфонов с изношенными батареями приходится носить с собой адаптер. В качестве временного решения можно использовать повербанк. Если время для покупки нового смартфона неподходящее, то можно обойтись заменой аккумулятора.

Нехватка внутренней памяти

Второй самой распространенной причиной замены гаджета является нехватка памяти. Сталкивающиеся с этой проблемой пользователи начинают удалять из памяти смартфона видеоролики, ненужные файлы и приложения. Это способ помогает лишь какое-то время. В связи с этим эксперты не рекомендуют затягивать с приобретением нового мобильного устройства.

Постоянные «глюки» и «фризы»

Моральный износ смартфона приводит к тому, что приложения начинают работать нестабильно, а то и вовсе «подглючивать». Наряду с этим, в работе устройства наблюдаются «фризы». Все это говорит о том, что производительности смартфона недостаточно. Он нуждается в замене.

Прекращение поддержки смартфона производителем

В случае прекращения выпуска компанией-производителем обновлений для смартфона затягивать с его заменой определенно не стоит. Эксплуатация устройства с устаревшим ПО может создать угрозы для безопасности данных пользователя. Как показывает практика, смартфоны среднего класса получают обновления ПО в течение 2-3 лет. Флагманские аппараты обновляются производителями на протяжении 4-5 лет.

Устаревшая камера

Одним из ключевых узлов любого смартфона является камера. Она совершенствуется с выходом каждой новой модели. Речь идет не только о софте, но и о «железе». Заменить камеру в смартфоне на более совершенную нельзя. Единственным выходом в этой ситуации является приобретение нового мобильного устройства с более качественной камерой.

Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.