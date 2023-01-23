Эксперты рассказали, как безопасно пользоваться общественными бесплатными сетями Wi-Fi

Иногда бывает так, что нам срочно требуется подключиться к общественной сети. Но нужно прибегнуть в определенным мерам безопасности, чтобы не лишиться своего устройства.

Подключиться к бесплатным сетям Wi-Fi сегодня можно абсолютно везде — в общественных местах, в магазинах, кафе, на остановках, в общественном транспорте. Но вот насколько это является безопасным для нашего устройства?

Подробнее о том, что следует предпринять, чтобы защитить свой смартфон при использовании общественной точки доступа, информирует ilenta.com.

Для начала следует проверить сеть. Не стоит подключаться к неизвестным точкам Wi-Fi. Если вы находитесь в общественном месте, уточните у работника, как называется точка доступа. Кибермошенники могут создавать фейковые сети.

Для безопасности лучше используйте VPN-сервисы.

Не забывайте об антивирусных программах, которые будут предупреждать о подозрительный общественных точках доступа.

Вручную подключайтесь в общественным сетям Wi-Fi. Отключите функцию автоматического подключения.

Если вы не пользуетесь в конкретный момент сетью Wi-Fi, отключите эту функцию на устройстве.

Отключите функцию совместного доступа к файлам через локальную сеть на всех устройствах. При подключении к общественному Wi-Fi они могут стать доступными злоумышленникам. Проверить в Windows, включен ли доступ, можно следующим образом: «Панель управления – Сеть и Интернет – Центр сетевых подключений и общего доступа – Дополнительные параметры общего доступа». На Mac настройки совместного доступа к файлам осуществляются в меню «Apple – Системные параметры – Общий доступ».

Выработайте правило не использовать общедоступные сети Wi-Fi для обмена конфиденциальной информацией, такой как фото и видео, а также для захода в банковские приложения.

Ранее «Курсор» информировал, о простых способах, которые помогут увеличить скорость Wi-Fi.

Напоминаем, что как устранить проблемы с медленным Wi-Fi соединением. Прежде всего следует проверить все устройства на наличие вирусов, которые могут тормозить интернет.