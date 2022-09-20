Медленное Wi-Fi соединение: как устранить проблемы

06:20, Сегодня
Полезные советы, Технологии
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Фото: Depositphotos.com

Домашние гаджеты должны быть обеспечены быстрым доступом в Интернет. Специалисты назвали наиболее распространенные причины слабого Wi-Fi соединения.

Высокая скорость Интернета должна обеспечивать быструю и корректную работу всех домашних устройств: ноутбуков, телефонов, смарт-телевизоров, камер видеонаблюдения.

Если вы заметили сбои в работе, вызванные медленным соединением Wi-Fi, то необходимо выполнить несколько несложных действий, сообщает expert.

Прежде всего, убедитесь, что роутер правильно расположен, его не закрывают стены, он работоспособен, модель не устаревшая.

Если эти условия выполняются, тогда:

  • измените частотный диапазон или канал Wi-Fi;
  • перегрузите роутер;
  • установите доступные обновления;
  • отключите лишние устройства, которые не используете;
  • при возросших потребностях по трафику смените провайдера или обновите свой пакет Интернета.

Также рекомендуется проверить все устройства на наличие вирусов и вредоносных программ, которые существенно «съедают» мощность роутера и ухудшают работу Wi-Fi. Чтобы минимизировать риски вирусов, лучше не использовать пароли по умолчанию, а создать надежную и уникальную комбинацию для защиты роутера. Для детального анализа устройств на наличие вирусов и других онлайн-угроз вы всегда можете обратиться к техническим экспертам.

Бывает, что обнаружить причину медленного Wi-Fi соединения может быть нелегко, но следование тем советам, которые предложены специалистами, поможет вам обеспечить стабильную работу Интернет-сети.

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Автор материала:
Орли Шендт
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