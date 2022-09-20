Медленное Wi-Fi соединение: как устранить проблемы

Высокая скорость Интернета должна обеспечивать быструю и корректную работу всех домашних устройств: ноутбуков, телефонов, смарт-телевизоров, камер видеонаблюдения.
Если вы заметили сбои в работе, вызванные медленным соединением Wi-Fi, то необходимо выполнить несколько несложных действий, сообщает expert.
Прежде всего, убедитесь, что роутер правильно расположен, его не закрывают стены, он работоспособен, модель не устаревшая.
Если эти условия выполняются, тогда:
- измените частотный диапазон или канал Wi-Fi;
- перегрузите роутер;
- установите доступные обновления;
- отключите лишние устройства, которые не используете;
- при возросших потребностях по трафику смените провайдера или обновите свой пакет Интернета.
Также рекомендуется проверить все устройства на наличие вирусов и вредоносных программ, которые существенно «съедают» мощность роутера и ухудшают работу Wi-Fi. Чтобы минимизировать риски вирусов, лучше не использовать пароли по умолчанию, а создать надежную и уникальную комбинацию для защиты роутера. Для детального анализа устройств на наличие вирусов и других онлайн-угроз вы всегда можете обратиться к техническим экспертам.
Бывает, что обнаружить причину медленного Wi-Fi соединения может быть нелегко, но следование тем советам, которые предложены специалистами, поможет вам обеспечить стабильную работу Интернет-сети.
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