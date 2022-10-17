Эксперты рассказали, как часто нужно перезагружать смартфон

В большинстве случаев перезагрузка смартфона – первое, что стоит сделать при обнаружении проблем с устройством.

У многих пользователей бывают случаи, когда смартфон начинает «глючить» или работать намного медленнее, чем обычно. И первое, что стоит сделать — перезагрузить устройство. Но злоупотреблять этой функцией тоже не стоит.

Об этом сообщает «Униан».

Эксперты отметили, что перезагрузить телефон стоит тогда, когда он начал работать медленно и вас не устраивает его производительность. Однако делать это стоит не чаще, чем раз в неделю. Лучше, один раз в несколько недель. Это поможет избавиться от перегрева, «торможения» системы, освободить оперативную память и предотвратить работу энергоемких приложений в фоновом режиме.

Как правило, телефон всегда находится либо в режиме пользования, либо в режиме ожидания. Из-за этого некоторые пользователи задаются вопросом, что лучше – перезагрузка или выключение смартфона. На самом деле, особо разницы нет, так как функции достаточно похожи по своему алгоритму действия.

Но отказываться полностью от перезагрузки гаджета тоже не стоит, потому что вы можете получить проблемы с батареей и память начнет забиваться лишними данными.

Перезагрузка – отличный способ избавиться от кратковременных проблем перед передачей устройства мастеру или покупкой нового.

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