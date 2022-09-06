Почему не стоит использовать смартфон с разбитым экраном

Многие пользователи хотят с разбитым экраном на смартфоне, но эксперты перечислили несколько причин, из-за которых этого не стоит делать.

Смартфон является довольно хрупким устройством, поэтому желательно иметь защитный чехол и стекло, чтобы уберечь гаджет от повреждений. Но бывает так, что этого недостаточно и неудачное падение приводит к разбитию экрана. Эксперты рассказали, почему не стоит использовать телефон с поврежденным дисплеем.

Об этом сообщает издание biz.today.

В первую очередь, разбитый экран оказывает механическое воздействие на матрицу телефона. Другие внутренние элементы также при использовании начинают движение, в итоге нарушается работа многие процессов.

Смартфон, у которого поврежденный дисплей, будет гораздо медленнее реагировать на касания, а в некоторых участках даже притормаживать или вообще не работать. Стоит быть готовым к тому, что в самый неподходящий момент гаджет может заключить.

Эксперты также отметили, что через повреждения внутрь смартфона может проникнуть влага и все его составляющие начнут окисляться.

Если экран при падении пострадал не сильно, можно наклеить на него защитное стекло или пленочку, чтобы защитить его от дальнейшего разрушения.

«Курсор» писал ранее, если смартфон начинает сообщать о недостатке памяти и подтормаживать, попробуйте очистить кэш и тем самым ускорить его работу. Для этого нужно выполнить определенный алгоритм действий.