Эксперты рассказали, как уберечь свой смартфон от надоедливого спама

Многие люди сталкиваются с проблемами, которые связаны с автоматической рассылкой рекламных уведомлений.

Наиболее популярный способ распространения спама является рассылка по электронной почте — различные сайты отправляют коммерческие и рекламные предложения. Но часто почта отфильтровывает их в отдельную папку, и они не попадают нам на глаза.

Но вот спам, который приходит по SMS, в мессенджерах, или поступает в виде звонков на телефон — вот этот тот вид навязчивой рекламы, от которого хочется избавиться.

Зачастую, люди сами соглашаются на автоматическую рассылку уведомлений, когда, к примеру, регистрируются на сайтах или торговых платформах, и не снимают галочку в соответствующем пункте.

Но самый главный ущерб от спама, помимо психологического, это замедление работы устройства и засорение памяти. Разумеется, еще есть письма от спамеров, которые могут быть фишинговыми, содержать вирусы и вредоносное программное обеспечение.

Чтобы обезопасить свою устройство, следует предпринять следующие действия:

Осторожно распространяйте адрес своей электронной почты. Не публикуйте ее без необходимости на публичных веб-сайтах, форумах, сервисах. Особенно, если речь идет об e-mail, к которому привязаны ваши официальные аккаунты. Для регистрации на различных ресурсах следует создать отдельную почту, которую будет «не жалко».

Ни в коем случае не отвечайте на спам, не переходите по ссылкам, которые хранятся в письмах от неизвестных адресантов.

Проверьте, или в вашем почтовой ящике настроена функция фильтрации спама. Обычно, она подключена автоматически. Однако иногда проверяйте папку «спам», так как туда по ошибке может попасть важное письмо.

Не забывайте об установке антивирусного программного обеспечения, которое имеет функцию расширенной защиты от спама.

Напомним, ранее «Курсор» информировал, что эксперты назвали популярные функции и приложения для смартфона, которые на самом деле не нужны.