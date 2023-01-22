Эксперты рассказали, как защитить свой роутер от взлома

Эксперты говорят, что многие пользователи уделяют мало внимания безопасности доступа в Интернет и защите своего роутера от взлома, не задумываясь, какие последствия это может иметь. Но нужно помнить, что беспроводной маршрутизатор представляет собой мини-компьютер и над его защитой тоже надо подумать.

Об этом пишет apelsin.

В первую очередь, нужно установить пароль для входа в настройки устройства. И этот пароль желательно обновлять каждые три месяца. Еще важно делать своевременную прошивку маршрутизатора.

Эксперты рекомендуют не отключать функции, которые активированы по умолчанию (брандмауэр, межсетевой экран, антивирусная защита и др.). Не забывайте проверять, нет ли чужих устройств среди подключений к вашему роутеру. Соседи нередко пользуются открытыми Сетями.

Как защитить роутер: простые способы для всех

Домашний компьютер не представляет интереса для хакеров. Конечно, если вы не публичная личность. Но воспользоваться открытой точкой доступа жаждут и любители халявы, и мошенники.

Чтобы защитить роутер, нужно установить надежный пароль, не используйте дату рождения или домашний адрес. Хороший пароль нелегко запомнить и не совсем удобно вводить. Но лучше ограничить себя.

Пароль доступа к Wi-Fi нужно менять регулярно. Это позволит защититься от взлома и исключить вмешательство тех, кто уже пользуется Вашей сетью.

«Курсор» писал ранее, что плохой прием сигнала от роутера – настоящая головная боль для современного человека. Казалось бы, интернет есть, но он слишком медленный. Эксперты Fox News напоминают о главных правилах использования Wi-Fi.

Еще мы писали, если стены в квартире или офисе толстые, то качество интернет-связи является постоянной проблемой. Беспроводная сеть Wi-Fi в идеале должна обеспечивать хорошую связь, но бывает, что даже современные роутеры не справляются со своей задачей. Эксперты составили список рекомендаций для таких ситуаций.