Как повысить качество интернета в своей квартире

Если к роутеру подключено много устройств, он начинает работать с перебоями. Старайтесь отключать от Wi-Fi неиспользуемые гаджеты.

Если стены в квартире или офисе толстые, то качество интернет-связи является постоянной проблемой. Беспроводная сеть Wi-Fi в идеале должна обеспечивать хорошую связь, но бывает, что даже современные роутеры не справляются со своей задачей.

Эксперты составили список рекомендаций для таких ситуаций, пишет Unian.

Повысить эффективность работы домашнего или офисного Wi-Fi можно с помощью несложных действий.

Изменение положения роутера.

Все просто. Надо поставить маршрутизатор на более высокое место и желательно посреди всего помещения. Если речь идет о доме, то можно расположить его на верхнем этаже. В квартире тоже обеспечьте место как можно выше от пола.

Усильте роутер антенной.

Иногда невозможно переставить роутер на более высокий уровень. Тогда ситуацию может спасти установка дополнительной антенны-усилителя. Например, если маршрутизатор оснащен небольшой антенной с усилением 4–5 дБи, то можно заменить ее на более мощную — до 9 дБи. Это существенно увеличит зону покрытия и также повысит скорость Wi-Fi.

Обновите прошивку.

Вполне возможно, что производитель устройства выпустил обновленную версию программного обеспечения для вашего роутера. После обновления до новой версии скорость интернета немного повысится.

Используйте старый роутер как точку доступа.

Если у вас есть старый неиспользуемый роутер, то сделайте из него дополнительную точку доступа. Установив старое устройство в дальней части квартиры, вы обеспечите равномерное покрытие по всему помещению.

Удалите неиспользуемые устройства.

В случае, когда к роутеру подключено много устройств, он начинает работать с перебоями. Сигнал просто не может обеспечить качественную связь со всеми устройствами. Рекомендуем проверить, какие гаджеты вы могли бы отключить в данный момент. Не забудьте, что речь идет не только о ноутбуках и телефонах, проверяйте также чайники, кофеварки, умные лампочки и тому подобное.

Если все-таки указанные способы не помогли решить проблему, то придется установить более современный роутер, который работает не на частоте 2,4 ГГц, а поддерживает стандарт 802.11aх на 5 ГГц. Он также называется»Wi-Fi 6″. Это гарантирует существенное увеличение скорости интернета.

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