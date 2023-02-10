Эксперты рассказали, как защититься от мошенничества в интернете

Важно быть бдительным и подготовиться к психологическим ловушкам аферистов.

Мошенники настолько быстро и плотно заполонили различные интернет-сайты, что практически нет человека, который не слышал бы или не сталкивался с какой-то аферой.

Об этом сообщает издание galas.

При этом самым популярным видом мошенничества стала неотправка оплаченного товара. Из-за этого многие люди часто даже отказываются от онлайн-покупок из-за страха быть обманутым.

Эксперты рассказали, какие методы помогают обезопасить себя от мошенников.

Большие онлайн-платформы заботятся о технической защите от нечестных пользователей, внедряя сложные системы распознавания мошеннических действий. Устроено так, что объявления проходят через фильтр искусственного интеллекта. Который отсеивает большинство запросов по разным критериям.

Важно быть бдительным и подготовиться к психологическим ловушкам аферистов. Эксперты разработали 4 правила безопасного онлайн-шопинга:

Не переводить коммуникацию в мессенджеры. Мошенники предлагают перевести общение из личного кабинета платформы в посторонние мессенджеры: Telegram, Viber, WhatsApp. Однако только в защищенных чатах площадок предусмотрены все возможности для удобной и безопасной коммуникации. Не переходите по подозрительным ссылкам и проверяйте их. Игнорирование посторонних ссылок — это главное правило безопасного онлайн-шопинга. Даже если в адресе сайта известное название, но есть подозрение, что это фишинговая копия, то проигнорируйте ссылку. Не соглашайтесь на предварительную оплату. Если продавец настаивает на предварительных платежах, полной или частичной предоплате, особенно если цена за товар ниже, чем у конкурентов, то откажитесь от покупки. Не делитесь личной информацией, паролями и кодами SMS. Любая конфиденциальная информация, например данные банковской карты, трехзначный код на ее обороте или пароли из SMS не имеют права спрашивать никто, даже сотрудники вашего банка. Если кто-то спрашивает их у вас — это точно мошенник.

Ранее Курсор писал, что приложение Bit предупредило израильтян о рассылке сообщений мошенниками.