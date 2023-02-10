Эксперты рассказали, как защититься от мошенничества в интернете

Мошенники настолько быстро и плотно заполонили различные интернет-сайты, что практически нет человека, который не слышал бы или не сталкивался с какой-то аферой.
Об этом сообщает издание galas.
При этом самым популярным видом мошенничества стала неотправка оплаченного товара. Из-за этого многие люди часто даже отказываются от онлайн-покупок из-за страха быть обманутым.
Эксперты рассказали, какие методы помогают обезопасить себя от мошенников.
Большие онлайн-платформы заботятся о технической защите от нечестных пользователей, внедряя сложные системы распознавания мошеннических действий. Устроено так, что объявления проходят через фильтр искусственного интеллекта. Который отсеивает большинство запросов по разным критериям.
Важно быть бдительным и подготовиться к психологическим ловушкам аферистов. Эксперты разработали 4 правила безопасного онлайн-шопинга:
- Не переводить коммуникацию в мессенджеры. Мошенники предлагают перевести общение из личного кабинета платформы в посторонние мессенджеры: Telegram, Viber, WhatsApp. Однако только в защищенных чатах площадок предусмотрены все возможности для удобной и безопасной коммуникации. Не переходите по подозрительным ссылкам и проверяйте их.
- Игнорирование посторонних ссылок — это главное правило безопасного онлайн-шопинга. Даже если в адресе сайта известное название, но есть подозрение, что это фишинговая копия, то проигнорируйте ссылку.
- Не соглашайтесь на предварительную оплату. Если продавец настаивает на предварительных платежах, полной или частичной предоплате, особенно если цена за товар ниже, чем у конкурентов, то откажитесь от покупки.
- Не делитесь личной информацией, паролями и кодами SMS. Любая конфиденциальная информация, например данные банковской карты, трехзначный код на ее обороте или пароли из SMS не имеют права спрашивать никто, даже сотрудники вашего банка. Если кто-то спрашивает их у вас — это точно мошенник.
Ранее Курсор писал, что приложение Bit предупредило израильтян о рассылке сообщений мошенниками.