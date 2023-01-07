Приложение Bit предупредило израильтян о рассылке сообщений мошенниками

В последнее время израильтяне начали получать сообщения якобы от платежного приложения Bit, в котором их просят перейти по ссылке и вести свои персональные данные. Однако пользователей просят быть осторожными, потому что можно попасть на удочку мошенников.

Злоумышленники фактически скопировали принцип действия приложения, в сообщении они предлагают заполнить необходимые данные и оставляют ссылку. При переходе на нее пользователь попадает на страницу, которая выглядит как Bit.

Тест сообщения выглядит так: «Привет, мы бы не беспокоили вас, если бы это не было важно, с 15.01.23 вступают в силу инструкции Банка Израиля, и чтобы продолжить использовать приложение в обычном режиме, вы должны заполнить данные». И прикреплена ссылка, по которой переходить не стоит.

Еще пользователи могут получить смс о том, что их аккаунт якобы заблокирован и нужно подтвердить свои данные, и также прилагается ссылка.

«Курсор» писал ранее, что мошенники давно перебрались в социальные сети, используя их для обмана и как плацдарм для афер. Недавнее расследование, проведенное ведущим 12 канала Хаимом Этгаром выявило еще один способ мошенничества.

Еще мы писали, чтобы заполучить чужие деньги, мошенники придумывают новые схемы и часто выдают себя за сотрудников различных служб или действуют от имени организаций. В последнее время израильтянам начали приходить странные смс-сообщения, якобы от «Битуах леуми».

Напомним, что в последнее время злоумышленники стали рассылать сообщения от имени Электрической компании («Хеврат хашмаль»).