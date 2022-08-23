Эксперты рассказали, почему не стоит класть смартфон на ноутбук

Стало известно, почему нельзя держать свой мобильный телефон возле или на ноутбуке, помимо того, что это «двойное излучение», негативно влияющее на здоровье.

Гаджеты стали неотъемлемой частью жизни современного человека, но, чтобы техника прослужила дольше, нужно уметь за ней правильно ухаживать. Лишь немногие знают, почему нельзя класть свой телефон на ноутбук.

Об этом сообщает издание Vgrafike.

Эксперты отметили, что помимо «двойного» излучения есть ряд и других причин, почему этого делать не стоит. Например, это может вызвать помехи в ноутбуке, которые могут искажать звуки. Они чаще всего возникают за пару секунд до входящего звонка или сообщения на телефон.

Также в смартфоне будет гораздо быстрее садиться зарядка, поскольку мощность гаджета усиливается, чтобы улавливать сигналы, исходящие из ноутбука.

Если вы кладете смартфон возле компьютера, то будьте еще готовы к тому, что пострадают оба гаджета. Ноутбук будет поглощать больше энергии, что в последствии приведет к помехам и некорректному функционированию устройства.

Еще эксперты обращают внимание на то, что при включенном Wi-Fi и Bluetooth, радиоволны с телефона могут создавать помехи и привести к искажению звука, выходящего из колонок.

«Курсор» писал ранее, что не все знают, делать нельзя делать с новым гаджетом. Эксперты рассказали о «черном списке» нежелательных действий.