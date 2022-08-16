Новый смартфон: чего нельзя делать ни в коем случае

Какие действия можно и какие нельзя делать при покупке нового смартфона, рассказали эксперты. А также дали рекомендации, как увеличить емкость батареи и освободить оперативную память.

Большинство пользователей смартфонов, точно знают, что они хотят сделать с мобильным устройством сразу после покупки. Обычно в числе первых проверяется функциональность, включаются нужные функции и обеспечивается защита (стекло, пленка, чехол).

Однако, к сожалению, не все знают, чего делать нельзя с новым гаджетом. Эксперты рассказали о «черном списке» нежелательных действий, сообщает itechua.

Полная разрядка. Распространен миф, что новый телефон нужно полностью разрядить, а потом зарядить до максимальной емкости АКБ, до 100%. Этого делать не нужно. Разрядился — заряжайте!

Отложить оригинальное зарядное устройство. Использовать старые зарядки, даже с аналогичными разъемами, нежелательно.

Устанавливать много приложений. Не спешите скачивать и устанавливать все возможные программы. Сначала очистите память от предустановленных программ, которые вам точно не понадобятся и которые не относятся к системным, то есть не нужны для работы смартфона. При правильной подготовке вы существенно сэкономите оперативную память и уменьшите нагрузку на аккумулятор.

Отдавать сразу смартфон ребенку. Даже если вы покупали смартфон ребенку, вначале активируйте несколько важных функций, включая защиту и родительский контроль. Это нужно, чтобы ребенок не посещал опасные сайты или не совершал покупок с помощью смартфона. Геолокацию на детском телефоне также лучше включить сразу.

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